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باص عمّان: استحداث مسار جديد وتعديل مسارين – تفاصيل

  • 08 أكتوبر 2026
  • 16:03
باص عمّان استحداث مسار جديد وتعديل مسارين تفاصيل

خبرني - أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، المشغّل لخدمة باص عمّان والباص سريع التردد، عن استحداث مسار جديد وتعديل مساري خطين، اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 11 تشرين الأول الحالي 2026.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنه تم استحداث مسار رقم (68)، ليربط مجمع المحطة بمنطقة أبو علندا وإسكان الكهرباء.

وبيّنت أن التعديلات تشمل مسار الخط رقم (2) – المغيرات، حيث سيُعاد المسار إلى وضعه السابق، ليصل إلى منطقة المغيرات عبر صالحية العابد ذهابا وإيابا، دون المرور عبر شارع الحزام الدائري.

كما تشمل التعديلات مسار الخط رقم (21) – ضاحية الفاروق، بحيث يمتد مساره من مجمع المحطة وصولا إلى روضة الفكر الراقي، مع تمديد الخدمة لتصل إلى حي العروبة خلال فترتين؛ الأولى من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة صباحا، والثانية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساء.

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