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الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد بالرياض

  • 08 أكتوبر 2026
  • 16:02
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد بالرياض

خبرني - أعلن "الحوثيون"، اليوم الخميس، أن قواتهم المسلحة تمكنت من استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي.

وأكد "الحوثيون" في بيان أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح وتسبب في وقوع أضرار وتعطيل الحركة الملاحية في المطار.


في المقابل، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الجماعة اليمنية باتجاه الرياض، دون صدور بيان رسمي حتى الآن عن الخسائر الناجمة عن الهجوم.


وفي سياق متصل، حذر "الحوثيون" جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في كافة المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تشكل أهدافا لقواتهم، سواء تلك التي استُهدفت سابقا أو غيرها، حفاظا على حياتهم.


كما جددوا تحذيرهم لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها، في إشارة إلى الأهداف التي سبق الإعلان عنها.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية أفادت بمقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في ضربات حوثية استهدفت مطاري الملك خالد في الرياض وأبها بالسعودية، حيث أعلن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" يحيى سريع تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية إحداها استهداف مطار الملك خالد بصاروخ باليستي "أصاب هدفه وعطّل حركة الملاحة فيه".

من جهتها، طالبت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بموقف حازم ورادع تجاه "الحوثيين، وأعلن الجيش اليمني الحكومي تنفيذ أكثر من 2000 عملية ضدهم وتحويل نحو 1860 عنصرا منهم، وتدمير مئات الآليات والمواقع وخطوط الإمداد، في وقت كرر فيه "الحوثيون" تحذير شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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