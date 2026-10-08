تشكيلات أكاديمية في الجامعة الهاشمية - أسماء

خبرني - قرَّر مجلسُ أمناء الجامعة الهاشمية خلال جلسة عقدها يوم الأربعاء 7/10/2026 برئاسة الأستاذ الدكتورة رويدا المعايطة وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري، الموافقة على إجراء التشكيلات الأكاديمية لنواب عمداء الكليات للعام الجامعيّ 2026/2027، وذلك على النحو التالي:

- الدكتور محمد علي صلاحات نائب عميد كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة

- الدكتوره منال إبراهيم كلوب نائب عميد كلية التمريض

- الدكتور انس عبد الجليل المجالي نائب عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي

- الدكتور لؤي عصام العناقرة نائب عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي

- الدكتور جهاد زكريا الفطافطة نائب عميد كلية الطب البشري

- الدكتور محمد هاني المومني نائب كلية العلوم

- الدكتور عاطف محمد ابوحميد نائب عميد كلية العلوم التربوية والتنمية البشرية.

- الدكتور رضوان احمد العليمات نائب عميد الكلية التقنية

- الدكتور سامر علي عبدالهادي نائب عميد كلية الاعمال

- الدكتور رسمي جميل مقبل نائب عميد كلية الاعمال

- الدكتور علاءالدين حسين بعارة نائب عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

- الدكتور أشرف عبدربه المشاقبة نائب عميد البحث العلمي

- الدكتور رائد علي حلالشة نائب عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

- الدكتور خالد فهاد العظامات نائب عميد كلية الآداب

- الدكتورة روان عدنان أبودلو نائب عميد كلية العلوم الصيدلانية

- الدكتورة هبه عبدربه الجرايدة نائب عميد كلية طب الاسنان

- الدكتور ثائر صالح المناصير نائب عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وكان رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري قد قرر في وقت سابق الموافقة على تنسيب عمداء الكليات بإجراء التشكيلات الأكاديمية لنواب العمداء للعام الجامعيّ 2026/2027، والتي جاءت على النحو التالي:

- الأستاذ الدكتورة شيماء نصر حسني نائب عميد كلية الطب البشري

- الأستاذ الدكتور بدر عبدالرحيم سلامة نائب كلية العلوم

- الأستاذ الدكتور بشير محمد الهديبات نائب كلية العلوم

- الأستاذ عمر تيسير بطاينة نائب عميد كلية العلوم التربوية والتنمية البشرية

- الأستاذ الدكتور علاء الدين علي القطاطشة نائب عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

- الأستاذ الدكتور حسن محمد الخالدي نائب عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

- الأستاذة الدكتورة ايمان خليف الزبون نائب عميد كلية الملكة رانيا للطفولة

- الأستاذ الدكتور مهدي عبدالكريم الزعبي نائب عميد كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

- الأستاذ الدكتور طالب مصطفى الروسان نائب عميد كلية الهندسة

- الأستاذ الدكتور بسام عودة النعامي نائب عميد كلية الهندسة

- الأستاذ الدكتور أحمد عبدربه الحسبان نائب عميد كلية الهندسة