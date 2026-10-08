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إرادات ملكية لتكليف 9 وزراء بمهام وزارات أخرى بالوكالة

  • 08 أكتوبر 2026
  • 15:43
إرادات ملكية لتكليف 9 وزراء بمهام وزارات أخرى بالوكالة

خبرني  - نشرت الجريدة الرسمية إرادات ملكية سامية بالموافقة على تكليف عدد من الوزراء بتولي مهام وزارات أخرى بالوكالة، خلال فترات غياب وزراء تلك الوزارات بسبب مهام رسمية.

وبحسب الإرادات، يتولى وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة اعتبارا من 21 أيلول 2026، فيما يتولى وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أعمال وزارتي النقل والعمل اعتبارا من 22 أيلول 2026.

ويتولى وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أعمال وزارة الاستثمار بالوكالة اعتبارا من 22 أيلول، فيما يتولى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أعمال وزارة الطاقة والثروة المعدنية اعتبارا من التاريخ ذاته.

كما يتولى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة اعتبارا من 27 أيلول، ويتولى وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أعمال وزارة البيئة اعتبارا من 30 أيلول.

واعتبارا من الأول من تشرين الأول 2026، يتولى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أعمال وزارة السياحة والآثار بالوكالة، فيما يتولى وزير الداخلية مازن الفراية أعمال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالوكالة.

كما يتولى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس أحمد أبو السمن أعمال وزارتي النقل والعمل بالوكالة اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2026.

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