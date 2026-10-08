خارج التدريبات الجماعية.. رافينيا يعيد القلق لجماهير برشلونة

خبرني - أصبح لدى الألماني هانزي فليك الآن تشكيلته كاملة تقريبا تحت تصرفه بعد عودة لاعبي برشلونة من التوقف الدولي.

ففي يوم الخميس، أجرى برشلونة حصة تدريبية شهدت عودة المجموعة الأخيرة من اللاعبين الدوليين؛ إذ انضموا مجددا إلى الفريق في مدينة "جوان غامبر" بعد غيابهم لعدة أيام عن أنشطة الفريق.

وكان آخر العائدين باو كوبارسي، ورودري، وبيدري، وفيرمين لوبيز، وداني أولمو، وصاحب القميص رقم 10 لامين يامال، وذلك عقب خوضهم أربع مباريات رسمية مع المنتخب الإسباني.

وانضم إليهم كل من أنتوني غوردون ودومينيك ليفاكوفيتش، ليكتمل بذلك نصاب اللاعبين الدوليين الذين لم يتمكنوا سابقا من التدرب مع المجموعة الأساسية.

ومع عودة الجميع، سيكون لدى فليك حصتان تدريبيتان للتحضير لمباراة السبت ضد خيتافي، مع رؤية أكثر شمولا لتشكيلته.

وكان المدرب الألماني قد اضطر للعمل بمجموعة منقوصة العدد طوال فترة التوقف الدولي، حيث كان 17 لاعبا من فريقه يؤدون واجبهم الوطني مع منتخباتهم.

رافينيا.. علامة استفهام

لا يزال وضع رافينيا يمثل علامة استفهام رئيسة؛ فقد عاد اللاعب البرازيلي مبكرا من معسكر منتخبه بسبب شعوره ببعض الانزعاج في فخذه الأيمن، وهو يتبع برنامجا علاجيا خاصا منذ عدة أيام، كما أدى تدريبات فردية يوم الخميس، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

كان برشلونة قد تجاهل إصدار بيان عن حالة رافينيا، فيما بدا أنه يشير إلى إصابة طفيفة لا يحتاج التعافي منها كثيرا من الوقت.

وسيتعين على فليك تقييم مدى تقدم اللاعب وتحديد ما إذا كان جاهزا بما يكفي لضمه إلى القائمة، بالإضافة إلى تقدير حجم المخاطرة الممكنة، وذلك نظرا لأنه كان يتدرب بشكل منفصل عن المجموعة الرئيسة.