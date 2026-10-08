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  • السيسي يدق كأس عصيره بكأس خمر الرئيس الكوري الجنوبي ويحيي المتواجدين بالكأس - فيديو

السيسي يدق كأس عصيره بكأس خمر الرئيس الكوري الجنوبي ويحيي المتواجدين بالكأس - فيديو

  • 08 أكتوبر 2026
  • 15:37
السيسي يدق كأس عصيره بكأس خمر الرئيس الكوري الجنوبي ويحيي المتواجدين بالكأس فيديو

خبرني - ظهر فيديو في القمة المنعقدة اليوم 8 أكتوبر 2026 في سيئول بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

وقد لفت حديث الرئيس السيسي الأنظار بعبارته المؤثرة والودية الموجهة للرئيس الكوري: "أنت مصمم تبهرني"، تعبيراً عن إعجابه الكبير بحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، وخاصة المفاجأة الودية التي أعدها الجانب الكوري الجنوبي باستقباله بكورال من الأطفال الكوريين وهم يغنون باللغة العربية أغنية "فيها حاجة حلوة".

والملفت في الأمر خلال استقبال الرئيس المصري وفقا للبروتوكول تم استبدال كأس الرئيس السيسي بـ"عصير" بدلا من "النبيذ"، حيث حرص الرئيس المصري على تحية جميع المتواجدين بالكأس.

وتاليا الفيديو: 

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