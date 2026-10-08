المعايطة يفتتح مشروع تحديث ميدان الرماية الإلكتروني في الكفرين

خبرني - رعى مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، الخميس، مراسم حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين في مدرسة تدريب قوات الدرك/ الكفرين، بحضور عدد من كبار ضباط المديرية وذوي الخريجين.

واستهلّ اللواء المعايطة مراسم الحفل، بتفقد طابور الخريجين، الذين تقدموا من أمام المنصّة بنظامَي المسير البطيء والعادي، في أداء عكس مستوى إعدادهم وانضباطهم العالي، وما اكتسبوها خلال مراحل التدريب من برنامج تدريبي متكامل جمع بين التأهيل الشرطي والتدريب الميداني.

وردد الخريجون قسَم الولاء والانتماء للوطن والملك والدستور، معاهدين الله على الوفاء بأمانة المسؤولية بإخلاص ونزاهة وصون أمن الوطن وحماية الأرواح والممتلكات.

وفي ختام الحفل، سلّم مدير الأمن العام الجوائز التقديرية إلى مستحقيها، ومهنئاً الخريجين وذويهم.

وعلى هامش الاحتفال افتتح اللواء المعايطة مشروع تحديث ميدان الرماية الإلكتروني في مدرسة تدريب قوات الدرك/ الكفرين، ضمن جهود مديرية الأمن العام لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير وسائل حديثة تسهم في تعزيز مهارات المنتسبين ورفع كفاءتهم في تنفيذ مختلف الواجبات الأمنية.

واطّلع مدير الأمن العام بحضور عدد من كبار ضباط المديريه، على ما شمله المشروع من تجهيزات متقدمة تتيح الرماية النهارية والليلية وعلى مسافات مختلفة، ومحاكاة سيناريوهات أمنية متنوعة تحاكي الواقع الميداني، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية العملياتية للتعامل مع مختلف الظروف والتحديات الأمنية.