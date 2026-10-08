معجبة تعرض الزواج مقابل تذكرة لحفل فضل شاكر.. ونجله يفاجئها

خبرني - أثار مقطع فيديو لمعجبة لبنانية بالفنان فضل شاكر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت استعدادها للزواج ممن يساعدها في الحصول على تذكرة لحفله المرتقب في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تتلقى مفاجأة من نجله محمد.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تعبر عن خيبة أملها بعد نفاد تذاكر الحفل، مؤكدة أنها انتظرت 14 عاماً لتعيش لحظة مشاهدة فنانها المفضل على المسرح، لكنها فوجئت بعدم تمكنها من حجز مقعد.

وقالت بطريقة عفوية: "اللي بيلاقيلي تيكت لحفل فضل.. مستعدة أتجوزه"، مضيفة أنها استنفدت جميع محاولاتها للحصول على تذكرة.

وأوضحت أنها أنهت ترتيبات سفرها إلى السعودية، بما في ذلك التأشيرة وحجوزات الطيران والفندق والمواصلات، وجهزت حقيبتها، قبل أن تتعثر خططها بسبب نفاد التذاكر.

واختتمت مناشدتها بعبارة: "بدي تيكت واحد.. أنا بنت قنوعة".

محمد فضل شاكر يتدخل

ولم يطل انتظار المعجبة، إذ وصل مقطع الفيديو إلى محمد فضل شاكر، الذي سارع إلى الاستجابة لطلبها، معلناً توفير تذكرة لها لحضور حفل والده.

وكتب عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام: "الفضول بسلم عليكي وبقلك تكرم عينك أحلى تيكت لعيونك، لا تنهاري ولا تقهري بتنوري".

ولاقى تصرفه إشادة واسعة من المتابعين، الذين تداولوا الفيديو ورد الفنان الشاب، معتبرين أن الموقف يعكس العلاقة الخاصة بين فضل شاكر وجمهوره.

وفي سياق متصل، أعلن منظمو الحفل إضافة ليلة غنائية ثانية لفضل شاكر يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، بعد نفاد تذاكر حفله الأول المقرر في 22 من الشهر نفسه على مسرح أبو بكر سالم.

ويأتي الإقبال الجماهيري الكبير بالتزامن مع عودة فضل شاكر إلى الحفلات بعد غياب امتد نحو 14 عاماً.