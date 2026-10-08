نساؤها يعشن حتى الـ 100.. قرية إيطالية تحيّر العلماء

خبرني - كشفت دراسة علمية عن ظاهرة لافتة في قرية صغيرة بجزيرة سردينيا الإيطالية، حيث تتمتع النساء بفرص استثنائية لبلوغ سن المئة؛ ما دفع الباحثين إلى دراسة إمكانية تصنيفها ضمن المناطق التي يشتهر سكانها بطول العمر.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "Frontiers in Aging"، فإن قرية بولوتانا الجبلية، التي لا يتجاوز عدد سكانها نحو 2300 نسمة، تسجل معدلات بقاء على قيد الحياة تفوق المتوسط الإيطالي، خصوصًا بين النساء.

فرص استثنائية لبلوغ المئة

أظهرت البيانات الديموغرافية للفترة بين عامي 2021 و2025 أن المرأة التي تبلغ 70 عامًا في بولوتانا يُتوقع أن تعيش 20.85 عام إضافي، مقارنة بنحو 18 عامًا على مستوى إيطاليا.

أما احتمال بلوغها سن المئة، فيصل إلى 13.83%، مقابل 3.54% للنساء الإيطاليات عمومًا.

وقال عالم الأوبئة إس. جاي أولشانسكي، من جامعة إلينوي في شيكاغو، إن نساء القرية قد يكنّ من بين الأطول عمرًا في العالم.

ما سر طول العمر؟

لم تحدد الدراسة سببًا مباشرًا لهذه الظاهرة، لكن الباحثين رجحوا دور عوامل متعددة، بينها النظام الغذائي والنشاط البدني والعوامل الوراثية والترابط الاجتماعي.

وتتميز القرية بطبيعتها الجبلية، واعتماد سكانها على المشي والأطعمة المزروعة محليًّا، إلى جانب العلاقات الأسرية والاجتماعية الوثيقة.

وحذر الباحثون من أن صغر عدد سكان القرية يجعل النتائج حساسة للفترة الزمنية المدروسة، إذ انخفض احتمال بلوغ النساء سن المئة إلى 1.46% عند تحليل بيانات الأعوام 2015 إلى 2019.

ومع ذلك، تتميز بولوتانا بسجلات تاريخية دقيقة للمواليد والوفيات، تتيح التحقق من أعمار المعمرين.