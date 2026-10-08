الصحة العالمية: السمنة بين الأطفال والمراهقين تضاعفت 4 مرات منذ 1990

خبرني - أفادت المنظمة بأن معدل انتشار السمنة بين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما تضاعف أربع مرات منذ عام 1990، مرتفعا من 2% إلى نحو 8%.

وجاء في بيان المنظمة: "وفقا لتقديرات عام 2024، كان نحو 400 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما يعانون من زيادة الوزن، بينهم أكثر من 170 مليون طفل ومراهق يعانون من السمنة. ومنذ عام 1990، تضاعف معدل انتشار السمنة في هذه الفئة العمرية أربع مرات، من 2% إلى نحو 8%".

ونشرت منظمة الصحة العالمية توصيات تهدف إلى "سد فجوة مهمة في المناهج العالمية لعلاج السمنة".

وحذرت المنظمة من أن "الأطفال والمراهقين الذين يعانون من هذه الحالة قد يواجهون عواقب صحية واجتماعية منذ سن مبكرة، إذ تزيد السمنة من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، بما فيها داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما تزيد من احتمال التعرض للوصم والتمييز والتنمر، ما قد يؤثر سلبا بشكل كبير في الصحة النفسية".

وتوصي المنظمة بمراقبة النظام الغذائي، وزيادة النشاط البدني، واتخاذ تدابير أخرى تتعلق بنمط الحياة.

وبالنسبة للأطفال دون سن التاسعة، لا توصي المنظمة بتناول الأدوية أو الخضوع لعمليات جراحية لتغيير الجهاز الهضمي بهدف إنقاص الوزن. أما بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما، فتوصي بعدم اللجوء إلى الأدوية المعتمدة إلا في حال فشل برنامج تغيير نمط الحياة الذي يجرى تحت إشراف متخصص.

وقالت لوس ماريا دي ريغيل، مديرة إدارة التغذية وسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية: "إن مفتاح مساعدة الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة ليس الأدوية أو الجراحة، بل الوصول إلى دعم شامل يعزز الأكل الصحي والنشاط البدني وتغيير السلوك بشكل مستدام".