مزاد مرتقب في أبوظبي لمقتنيات مايكل جاكسون الشهيرة

خبرني - تعود مجموعة من أبرز مقتنيات نجم البوب الراحل مايكل جاكسون إلى المزاد العلني، من بينها السترة الشهيرة التي ارتداها في فيديو كليب Thriller، والقفاز المرصع بالأحجار الذي ظهر به خلال أدائه الشهير في برنامج Motown 25.

وتعرض دار Julien’s Auctions أربعة مقتنيات مرتبطة بمحطات بارزة في مسيرة جاكسون، ضمن مزاد Michael Jackson: The Fashion Legacy Evening Auction، المقرر إقامته في 7 ديسمبر المقبل بأبوظبي، على أن تستمر فعاليات الدار الخاصة بالمشاهير وثقافة البوب حتى 9 ديسمبر.

ومن أبرز القطع المعروضة القفاز الذي ارتداه جاكسون خلال أدائه في برنامج Motown 25: Yesterday, Today, Forever العام 1983، حين قدم للمرة الأولى أمام الجمهور حركة "المشي على القمر" الشهيرة. وتتراوح قيمته التقديرية بين 600 ألف و800 ألف دولار، بعدما بيع في مزاد العام 2009 مقابل 430 ألف دولار.

كما يشمل المزاد حذاءين أسودين من علامة Florsheim، ارتداهما جاكسون خلال التدريبات على العرض، وتقدر قيمتهما بين 60 ألفاً و80 ألف دولار.

وتتصدر السترة الجلدية السوداء والحمراء التي ارتداها في Thriller قائمة المقتنيات، وهي واحدة من سترتين صُنعتا خصيصاً للفيديو كليب، وصممتها مصممة الأزياء ديبورا نادولمان لانديس.

وأكدت دار المزادات أن السترة المعروضة هي الوحيدة التي ارتداها جاكسون في المشاهد التي ظهر فيها بشكله الطبيعي، من دون مكياج شخصية الزومبي.

وكُشف عن المقتنيات في لوس أنجلوس في 7 أكتوبر، قبل أن تنتقل في جولة عرض تشمل الولايات المتحدة واليابان والبحرين وأبوظبي.