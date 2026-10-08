صورة للفنان المصري عادل إمام داخل سيارة يلوح بيده.. ما الحقيقة؟

خبرني - أثارت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين جمهور الفنان عادل إمام، جرى تداولها باعتبارها أحدث ظهور له.

وبالتحقق من الصورة، تبين أنها لا تعود إلى عادل إمام، وإنما للسيناريست الهندي الشهير سليم خان، والد نجم بوليوود سلمان خان، الذي ظهر داخل سيارته عقب حضوره مناسبة عائلية في مدينة مومباي.

وخضعت الصورة لتعديلات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، شملت تغيير بعض ملامح سليم خان وإضافة مؤثرات بصرية جعلتها تبدو وكأنها صورة للفنان عادل إمام، قبل انتشارها على نطاق واسع عبر "فيسبوك" و"إنستغرام".

أسرة عادل إمام تحسم الجدل

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، نفى مصدر من أسرة عادل إمام أن تكون الصورة حديثة أو أن الشخص الظاهر فيها هو الفنان، مؤكدًا أن عادل إمام بخير ويعيش حياته بصورة طبيعية وسط أسرته وأحفاده.

ويواصل "الزعيم" ابتعاده عن الظهور الإعلامي، مفضلًا قضاء وقته بعيدًا عن الأضواء، إلا أن أخباره وصوره لا تزال تحظى باهتمام كبير من جمهوره، الذي يتفاعل سريعًا مع أي ظهور جديد له أو صور تُنسب إليه.

وتاليا الصورة: