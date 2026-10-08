اتهام إسرائيلي أمريكي بالاحتيال وجمع 19 مليون دولار من ضحايا برامج الفدية

خبرني - وجهت إلى شخص يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية تهمة الاحتيال الإلكتروني في نيويورك، بعد دفعه أموالا لمجرمين إلكترونيين وادعائه أن شركته فكت تشفير برامج الفدية.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فإن زوهار بينهاسي، 50 عاما، ومقره فلوريدا، والمعروف أيضا باسم زاك سيلفر أو زاك غرين، استهدف أصحاب شركات وقعوا ضحايا لقراصنة ومهاجمين ببرامج الفدية.

وادعى أنه يقدم عبر شركته "مونستر كلاود" خدمة لفك تشفير البيانات كبديل لدفع أموال للقراصنة، متقاضيا من العملاء رسوما كبيرة بينما استخدم مزعوما أدوات خاصة وتقنيات فك تشفير متقدمة لاستعادة بيانات الضحايا.

ولتقديم خدمات الشركة باعتبارها شرعية، تضمن موقع مونستر كلاود شهادات، بعضها جاء من متحدثين مدفوعين.

ويُزعم أن بينهاسي لم يكن يملك أي تقنية خاصة، بل تواصل بدلا من ذلك مع المجرمين الإلكترونيين الذين استهدفوا العملاء، ودفع لهم مقابل مفاتيح فك التشفير اللازمة لمعالجة الهجمات الإلكترونية.

ووفقا لوزارة العدل، في عام 2019، تواصل متحدث مدفوع مع بينهاسي ليسأله عما إذا كانت مونستر كلاود تستخدم فعلا برمجيات خاصة لفك تشفير البيانات. ويُزعم أن بينهاسي رد بأن مونستر كلاود لا تملك أي تقنية خاصة لفك تشفير بيانات برامج الفدية.

واتُهم بينهاسي بتقاضي رسوم من العملاء أعلى بكثير مما كلفه دفع فدية المهاجمين الإلكترونيين، والاحتفاظ بالباقي لنفسه.

وفي حادثة واحدة عام 2023 استشهدت بها وزارة العدل، تقاضى بينهاسي من عميل نحو 150,000 دولار مقابل خدمات مونستر كلاود، واستخدم فقط 8,200 دولار من ذلك لدفع أموال للمجرم الإلكتروني الذي استهدف العميل.

ومنذ بدء مخطط الاحتيال في عام 2023، يُزعم أن بينهاسي جمع أكثر من 19 مليون دولار في صورة رسوم من العملاء، ودفع أكثر من 8 ملايين دولار لمجرمين إلكترونيين.

وإذا أدين بالتهمتين المتعلقتين بالاحتيال الإلكتروني وتهمة واحدة بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني التي وُجهت إليه، فإن بينهاسي يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن عن كل تهمة.

وقد أقر بينهاسي ببراءته من التهم وأُفرج عنه بكفالة قدرها 2 مليون دولار.