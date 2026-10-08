اشتباك على حدود عرسال والجيش اللبناني يحبط إدخال معادن مهربة من سورية إلى لبنان

خبرني - أحبط الجيش اللبناني عملية تهريب عبر الحدود مع سوريا وضبط 5 آليات بيك آب كانت متجهة إلى الداخل اللبناني، محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة الدخان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان نقلته مديرية التوجيه، إن العملية، أمس الأربعاء، جاءت في إطار تدابير استثنائية لمراقبة الحدود اللبنانية السورية وضبطها، موضحة أن اشتباكا مسلحا وقع في جرود بلدة عرسال بين عناصر من الجيش وعدد من المهربين.

وبحسب البيان، لم يسفر الاشتباك عن وقوع إصابات، فيما تمكنت الوحدة العسكرية من إحباط عملية التهريب والسيطرة على الآليات الخمس والمضبوطات.

كما أوقفت الوحدة العسكرية مواطنا لبنانيا، للاشتباه بمشاركته في عملية التهريب، في حين سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبدأ التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

وتأتي العملية في سياق تشديد الجيش اللبناني إجراءات المراقبة على الحدود مع سوريا، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات ضبط لشحنات مهربة. وكان الجيش قد أعلن في 1 أكتوبر إحباط محاولة تهريب نحو 245 كيلوغراماً من مادة TNT وأربع عبوات ناسفة وثمانية مفجّرات من الأراضي السورية إلى لبنان، خلال عمليات مراقبة على الحدود الشمالية والشرقية.