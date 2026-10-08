الهاتف قبل سن 13 عامًا.. هل يدفع الأطفال إلى كره أجسامهم؟

خبرني - كشفت دراسة أمريكية حديثة عن ارتباط امتلاك الأطفال هواتف ذكية في سن مبكرة بزيادة احتمالات ظهور أعراض اضطرابات الأكل خلال مرحلة المراهقة، وسط تحذيرات من تأثير التعرض المبكر لمواقع التواصل الاجتماعي في نظرتهم إلى أجسامهم وأوزانهم.

ووفقاً للدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وشملت نحو 9 آلاف مراهق أمريكي، فإن الأطفال الذين امتلكوا هواتف ذكية في سن الثانية عشرة كانوا أكثر عرضة بنسبة 36% للإبلاغ عن عرض واحد على الأقل من أعراض اضطرابات الأكل، مقارنة بأقرانهم الذين لا يمتلكون هذه الأجهزة.

وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة "JAMA Network Open"، ارتفاع احتمالات الإبلاغ عن نوبات الشراهة في تناول الطعام بنسبة 61% لدى الأطفال الذين يمتلكون هواتف ذكية.

وبحلول سن الرابعة عشرة، ارتفعت احتمالات ظهور أحد أعراض اضطرابات الأكل بنسبة 49% لدى من امتلكوا هواتف منذ سن الثانية عشرة، فيما زادت احتمالات ربط قيمتهم الذاتية بوزنهم بنسبة 103%.

ما علاقة مواقع التواصل؟

يرجح الباحثون أن التعرض المبكر للمحتوى الرقمي الذي يروج لمعايير مثالية للجسم قد يزيد شعور المراهقين بعدم الرضا عن مظهرهم، خصوصاً خلال مرحلة البلوغ.

وأوضح طبيب الأطفال جيسون ناجاتا، المشارك في الدراسة، أن المراهقة المبكرة مرحلة حساسة تتزايد خلالها أهمية نظرة الآخرين والتقييم الاجتماعي.

هل يجب تأخير الهاتف؟

شدد الباحثون على أن النتائج لا تثبت أن الهواتف الذكية تسبب اضطرابات الأكل بصورة مباشرة، إذ اعتمدت الدراسة على أعراض أبلغ عنها المراهقون، وليس على تشخيصات طبية مؤكدة.

وأشاروا إلى أن طبيعة استخدام الهاتف والمحتوى الذي يتعرض له الطفل قد تكون أكثر أهمية من عدد الساعات التي يقضيها أمام الشاشة.

ودعا الباحثون إلى دراسة فوائد تأخير امتلاك الهواتف الذكية، وتعزيز الرقابة الأسرية على استخدامها، مع الانتباه إلى العلامات المبكرة لاضطرابات الأكل لدى المراهقين.