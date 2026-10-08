تركيا: لن نرسل قوات عسكرية إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم هناك

خبرني - أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده لن تقوم بإرسال أي قوات عسكرية إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم هناك.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهنغارية في أنقرة، قال فيدان إن "حلف مكة الدفاعي حلف دفاعي وليس هجوميا، وإنه إذا تعرضت دولة عضو في الحلف لهجوم، فإن الدول الأخرى في الحلف يجب أن تقف إلى جانبها".

وشدد على أن تركيا لن ترسل قوات لدولة أخرى من أجل تنفيذ هجمات، مؤكدا أن أنقرة تدرس سبل مساعدة السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، لا سيما في الدفاعات الجوية.

وأعلن أنه تم الانتهاء من كل العمل اللازم لإحالة اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها.

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال فيدان إن هناك مخاطر لتوسع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في هذه الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات، وامتدادها في البحر الأسود.

وأضاف أن الهجمات المتزايدة على السفن المدنية في البحر الأسود بدأت تؤثر على أمن الملاحة، مؤكدا أنه يجب ألا نسمح بأي حال من الأحوال بتحول البحر الأسود إلى جبهة صراع جديدة.

وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ نحو 5 سنوات تأتي على رأس أسباب حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.