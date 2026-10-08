اغلق لتساقط الحجارة على مدخله .. صحة جرش: إعادة فتح مركز صحي الحدادة السبت

خبرني - قال مدير صحة جرش صائب أبو عبود، الخميس، إنه سيتم إعادة فتح مركز صحي الحدادة اعتبارا من السبت المقبل، بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة والكشف على المركز من قبل لجنة مختصة أوصى تقريرها بإعادة فتحه.

وأوضح أبو عبود أن المركز أوقف العمل فيه مؤقتا الأسبوع الماضي، عقب تساقط عدد من الحجارة على مدخله، مشيرا إلى أن محافظ جرش أحمد الفاعوري شكل لجنة للكشف على الموقع، وبناء على توصياتها تقرر وقف العمل مؤقتا حفاظا على سلامة المراجعين والعاملين.

وأضاف أنه جرى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وإجراء الكشف على المركز من قبل اللجنة المختصة، التي أوصت بإعادة فتحه اعتبارا من السبت المقبل.

وبّن أبو عبود أنه خلال فترة إيقاف العمل بالمركز، سُمح لسكان منطقة الحدادة ومراجعي المركز بالتوجه إلى المراكز الصحية المجاورة والاستفادة من خدماتها دون الحاجة إلى الحصول على ورقة تحويل.