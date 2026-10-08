وظائف إدارية شاغرة في وزارة الخارجية - روابط

خبرني - نشرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على موقع هيئة الخدمة والاداره العامة وعلى موقعها الرسمي اعلان عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة التالية ضمن وظائف الإدارة الوسطى

-مدير اتصالات وتكنولوجيا المعلومات

-رئيس قسم الاتفاقيات الدولية

-رئيس قسم الاستشارات والقضايا الدولية

يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الروابط أدناه :

شواغر بكالوريس--رئيس قسم الاتفاقيات الدولية / وزارة الخارجية و شؤون المغتربين

شواغر بكالوريس--رئيس قسم الاستشارات والقضايا الدولية / وزارة الخارجية و شؤون المغتربين

شواغر بكالوريس--مدير مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / وزارة الخارجية و شؤون المغتربين