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وظائف إدارية شاغرة في وزارة الخارجية - روابط

  • 08 أكتوبر 2026
  • 13:19
وظائف إدارية شاغرة في وزارة الخارجية روابط

خبرني  - نشرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على موقع هيئة الخدمة والاداره العامة وعلى موقعها الرسمي اعلان عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة التالية ضمن وظائف الإدارة الوسطى 

-مدير اتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

-رئيس قسم الاتفاقيات الدولية    

-رئيس قسم الاستشارات والقضايا الدولية

يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الروابط أدناه : 

شواغر بكالوريس--رئيس قسم الاتفاقيات الدولية / وزارة الخارجية و شؤون المغتربين

شواغر بكالوريس--رئيس قسم الاستشارات والقضايا الدولية / وزارة الخارجية و شؤون المغتربين

شواغر بكالوريس--مدير مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / وزارة الخارجية و شؤون المغتربين

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