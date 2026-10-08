السعودية تبدأ فصل التوأم المغربي (سجى وضحى)

خبرني - بدأ فريق طبي وجراحي سعودي، صباح الخميس، عملية فصل التوأم الملتصق المغربي "سجى وضحى"، البالغتين من العمر 13 شهراً، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض، بمشاركة 23 مختصاً، في عملية دقيقة تستغرق نحو 10 ساعات، وتزيد نسبة نجاحها المتوقعة على 70%.

وتُجرى العملية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي يجري عملية الفصل رقم 73 في تاريخه.

وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، أن التوأم وصلتا إلى السعودية في 24 أبريل 2026، وخضعتا لفحوصات طبية دقيقة واجتماعات تقييمية متعددة، أظهرت التصاقهما في منطقتي الصدر والبطن، واشتراكهما في أغشية القلب والكبد والأمعاء.

وكشفت الفحوصات كذلك عن وجود مشكلة خلقية في الحنجرة لدى إحدى الطفلتين، استدعت إجراء منظار طبي لعلاجها قبل عملية الفصل.

وبيّن الربيعة أن العملية تتضمن 6 مراحل تستغرق نحو 10 ساعات، ويشارك فيها 23 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية، من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والتخصصات المساندة.

وأشار إلى أن العملية تُعد من العمليات الجراحية الدقيقة، فيما تتجاوز نسبة نجاحها المتوقعة 70%، وفق التقييم الطبي للفريق.

وتُعد عملية فصل «سجى وضحى» الرابعة لتوأم ملتصق من المغرب ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، والعملية رقم 73 في مسيرته.

ومنذ انطلاق البرنامج عام 1990، قدمت السعودية الرعاية الطبية لـ159 توأماً ملتصقاً من 28 دولة موزعة على 5 قارات.

وأكد الربيعة أن الدعم المستمر الذي يحظى به البرنامج من القيادة السعودية أسهم في مواصلة أعماله الإنسانية والطبية، معرباً عن أمله في نجاح العملية وتمتع الطفلتين بالصحة والعافية.