الأردن يدخل شبكة إقليمية لكشف أسرار الأمراض غير المشخّصة.. واعتماد مختبر بيولاب مركزاً مرجعياً لها

خبرني - أُعلن مؤخراً عن تأسيس التعاون الشرق أوسطي للأمراض غير المشخّصة (Middle East Collaborative for Undiagnosed Diseases – MECUD)، من خلال ورقة علمية بعنوان “A Middle East Collaborative for Undiagnosed Diseases”، نُشرت في مجلة Nature Reviews Genetics، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين، و ويقود المشروع في الأردن الدكتور عيسى أبو دية، رئيس قسم البحث والتطوير في مختبر بيولاب الطبي، بالتعاون مع البروفيسور أحمد أبو طيون، أستاذ علم الوراثة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومدير مركز الطب الجينومي في دبي الصحية، وبالتنسيق مع المؤسسات والمختبرات المشاركة في شبكة MECUD

ويهدف المشروع إلى ربط المرضى والعائلات الذين لم يتم التوصل إلى تشخيص واضح لحالاتهم، رغم خضوعهم للتقييمات الطبية المناسبة، بشبكة إقليمية تضم أطباء وعلماء وراثة ومختبرات متخصصة، حيث سيعمل مختبر بيولاب الطبي كمركز مرجعي للمشروع في الأردن، باستقبال الحالات المرشحة وتوثيق سماتها السريرية وجمع العينات وإرسالها إلى المختبرات المشاركة لإجراء الفحوصات الجينية والجزيئية أو الوظيفية المتقدمة، كما أنه لا تقتصر أهمية المشروع على تشخيص الحالات، بل تشمل اكتشاف علاقات جديدة بين الجينات والأمراض، وتحسين تفسير المتغيرات الجينية، وبناء قواعد بيانات جينية لسكان الشرق الأوسط.

ويشمل المشروع الأطفال والبالغين الذين يُشتبه بأن حالاتهم لها أساس وراثي أو جزيئي دون التوصل إلى تشخيص موحد، مع إعطاء الأولوية للحالات التي كانت فحوصاتها الجينية السابقة سلبية أو غير حاسمة، والعائلات التي تضم أكثر من فرد مصاب، وحالات زواج الأقارب، والمتلازمات غير المعروفة أو غير النمطية.

وقال الدكتور عيسى أبو دية، رئيس قسم البحث والتطوير في مختبر بيولاب الطبي: "وراء كل حالة غير مشخّصة مريض وعائلة يبحثان عن إجابة، وسيمنحنا مشروع MECUD مساراً منظماً لتوثيق الحالات الأردنية بدقة وربطها بالخبرات والتقنيات المناسبة إقليمياً ودولياً"

وقال الدكتور عميد عبد النور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي: "تعكس مشاركة بيولاب في مشروع MECUD رؤيتنا لتطوير الطب المخبري من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات الطبية وتحليلها وربطها بالمعلومات الجينية والجزيئية، بما يسهم في الوصول إلى تشخيصات أكثر دقة ودعم الطب الشخصي والدقيق"

ويعد مختبر بيولاب الطبي من الرواد في التشخيصات الطبية، ويوفر أكثر من 700 نوع من الفحوصات عبر 28 فرعاً في المملكة، كما أنه يحظى باعتمادات CAP وJCI وISO15189 وHCAC، إلى جانب شهادة ISO 27001 لأمن المعلومات.