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هيئة تنشيط السياحة توقّع اتفاقية تعاون مع VFS Global

  • 08 أكتوبر 2026
  • 12:56
هيئة تنشيط السياحة توقّع اتفاقية تعاون مع VFS Global

خبرني - وقّعت هيئة تنشيط السياحة الأردنية مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة VFS Global، وذلك على هامش ورشة عمل جمعت ممثلي عدد من مكاتب السياحة والسفر والجهات العاملة في القطاع السياحي، بهدف تعزيز التعاون والترويج للأردن كوجهة سياحية في الأسواق الخليجية.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الهيئة لتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات والشركات الإقليمية والدولية، والاستفادة من خبراتها وشبكاتها في الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز الترويج للمنتج السياحي الأردني واستقطاب المزيد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت الورشة بحث فرص التعاون بين مختلف الأطراف المشاركة، واستعراض المقومات والمنتجات السياحية التي يتميز بها الأردن، إلى جانب مناقشة آليات تطوير برامج وحملات تسويقية مشتركة تستهدف السوق الخليجي، وتعزز حضور الأردن كوجهة سياحية مفضلة للزوار من المنطقة.

كما تضمن برنامج زيارة وفد VFS Global إلى المملكة جولات ميدانية لعدد من المواقع والمعالم السياحية الأردنية، للاطلاع عن قرب على تنوع المنتج السياحي والتجارب التي يمكن تقديمها للزوار من الأسواق الخليجية.

وشملت الزيارة كذلك لقاءات مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع السياحي، من بينها الملكية الأردنية وممثلون عن القطاع الخاص، لبحث فرص التعاون وتطوير منتجات وبرامج سياحية تلبي احتياجات الأسواق المستهدفة.

وأكدت هيئة تنشيط السياحة أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في توسيع شبكة الشراكات التسويقية للهيئة وتعزيز حضور الأردن في الأسواق الخليجية، مشيرةً إلى أهمية التعاون مع مكاتب السياحة والسفر والشركات المتخصصة في الوصول إلى أسواق جديدة وتحويل فرص التعاون إلى برامج سياحية وحملات ترويجية فاعلة.

هيئة تنشيط السياحة توقّع اتفاقية تعاون مع VFS Global
هيئة تنشيط السياحة توقّع اتفاقية تعاون مع VFS Global

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