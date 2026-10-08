453 توغلا إسرائيليا في سورية ومقتل 69 شخصا منذ كانون الأول 2024

خبرني - وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 6 تشرين الأول 2026، ما لا يقل عن 453 عملية توغل بري نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، تركزت في محافظتي القنيطرة ودرعا، وبدرجة أقل في ريف دمشق.

وقالت الشبكة إنّ عمليات التوثيق سجلت مقتل ما لا يقل عن 69 شخصا، إضافة إلى ما لا يقل عن 162 حالة احتجاز تعسفي، مشيرة إلى الإفراج عن 127 شخصا، فيما لا يزال مصير 35 آخرين مجهولا لدى الشبكة ولدى ذوي الضحايا.

ووثقت الشبكة هدم ما لا يقل عن 15 مسكنا مدنيا عقب توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الحميدية بريف القنيطرة.

كما رصدت أعمال تجريف واسعة النطاق في محمية جباتا الخشب الطبيعية بريف القنيطرة الشمالي في 17 و18 تشرين الأول 2025، إلى جانب رصد رش أراضٍ رعوية في القنيطرة أواخر كانون الثاني 2026 بمادة لم تتمكن الشبكة من تحديد ماهيتها.

وفي 4 تشرين الأول، رُصد استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تجريف غربي قرية العشة وبلدة الرفيد، عند ما يسمى بـ"خط سوفا 53".

وأشارت الشبكة إلى تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في محافظات دمشق وريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وطرطوس والسويداء وإدلب.