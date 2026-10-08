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الموافقة على تكفيل نبيلة الحشوش
الموافقة على تكفيل نبيلة الحشوش
08 أكتوبر 2026
12:44
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خبرني - قرر مدعي عام محكمة الكرك، اليوم الخميس، تكفيل الناشطة الاجتماعية والزراعية نبيلة الحشوش.
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