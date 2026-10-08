أورنج الأردن تلتقي مع زبائنها مباشرة في الميدان للسنة الثانية على التوالي في كافة أنحاء المملكة

خبرني - انطلاقاً من نهجها المستمر في البقاء على تواصل مباشر مع زبائنها، وتجسيداً لشعارها "دايماً معاك"، وتأكيداً على رحلتها المستمرة في التميّز، أطلقت أورنج الأردن يوم الثلاثاء الموافق 6 تشرين الأول مبادرة "My Customer, My Boss" للسنة الثانية على التوالي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لتجربة الزبائن لعام 2026. وشهدت المبادرة مشاركة واسعة ضمّت الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وأكثر من 1,300 موظفة وموظف من مختلف وحدات وأقسام الشركة، الذين شاركوا في جولات ميدانية في جميع أنحاء المملكة للقاء الزبائن. ويعكس ذلك مكانة الشركة كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، إلى جانب التزامها بالوعود وتحقيقها، وتحويلها إلى إجراءات فعلية وملموسة.

وخلال هذه الجولات الميدانية، تواصلت أكثر من 230 مجموعة من الفرق التي ضمّت القيادات والموظفين مع ما يزيد على 10,000 زبون في مختلف أنحاء المملكة، حيث التقوا بهم في أماكن تواجدهم، واستمعوا إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، للعمل على ترجمة هذه الرؤى إلى خطوات عملية تسهم في تحسين تجربتهم.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور: "اليوم، خرج موظفونا من مكاتبهم للقاء زبائننا في جميع أنحاء المملكة، في محيط أماكن عيشهم وعملهم. إن القرب من الزبائن هو طموح محوري في استراتيجيتنا "الثقة في المستقبل"، وهو في صميم طريقة عمل أورنج كل يوم. وكما هو الحال دائماً، نتطلع لتحليل جميع الملاحظات والعمل عليها، لضمان استمرارنا في تجاوز تطلعات زبائننا وتوقعاتهم."

وتضع مبادرة "My Customer, My Boss" صوت الزبون في قلب عملية التطوير لدى أورنج الأردن، حيث تسهم الآراء التي يتم جمعها خلال التفاعل المباشر في تحديد فرص التحسين وصياغة خدمات وتجارب تستجيب لتوقعات الزبائن بشكل أفضل، إلى جانب تمكين القادة والموظفين على حد سواء من اكتساب فهم أعمق لتجربة الزبائن الفعلية، مما يعزز قدرتهم على تحويل ملاحظاتهم إلى تحسينات ملموسة ذات أثر على أرض الواقع. وتأتي المبادرة ضمن توجه استراتيجي على مستوى أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تُنفذ في 17 دولة، بهدف ترسيخ ثقافة الاستماع إلى الزبائن وإشراك القيادات والموظفين في فهم تجاربهم عن قرب.

وتأتي هذه النسخة الثانية استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث أسهمت ملاحظات الزبائن لعام 2025 في إحداث تحسينات نوعية خلال العام الماضي، من أبرزها إطلاق خطوط الخلوي "معاك" بخدمة الجيل الخامس (5G) المجانية، بالإضافة إلى تبسيط عملية إعادة الشحن، وتسريع تركيب الفايبر، وتزويد محفظة Orange Money بخدمات ومزايا جديدة.

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