وفيَّات الأردن.. الخميس 8-10-2026

خبرني - وفيَّات يوم الخميس، 8-10-2026:
- أحمد محمد صالح ابو رمان
- أيمن يوسف احمد شواهنة
- تميم إبراهيم غنيمات
- جودت حمدان غانم
- حابس عبدالرحمن كامل المحتسب
- زهرة عبدالحميد القطاونة
- سلطي مصطفى الشرادقه
- عادل مصباح حسن وريدات
- عصام ناجح شريف الصفدي
- علي جميل محمود مقابله
- فتحيّة محمّد عبدالرحمن أبو شمّالة
- فوزيه شاكر رشيد ابو سنينه
- فيصل عادل عزيز الكيالي
- فيكين اواديس سربكيان
- قطيش علي قويدر الشبلي
- ليلى خليل حنا تماري
- محمد سالم الشرمان
- محمد سليمان طرخان
- محمد اسماعيل عياش ابو عياش
- محمد خليل جبر التلاحمة
- محمد دخيل الجمل
- منتصر محمد الحماد
- هيثم سليمان يوسف أبوسالم
- وعد احمد خليفه الشلول
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..