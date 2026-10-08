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الخميس: 08 أكتوبر 2026
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وفيَّات الأردن.. الخميس 8-10-2026

  • 08 أكتوبر 2026
  • 12:39
وفيَّات الأردن الخميس 8102026

خبرني -  وفيَّات يوم الخميس، 8-10-2026:

- أحمد محمد صالح ابو رمان

- أيمن يوسف احمد شواهنة

- تميم إبراهيم غنيمات

- جودت حمدان غانم

- حابس عبدالرحمن كامل المحتسب

- زهرة عبدالحميد القطاونة

- سلطي مصطفى الشرادقه

- عادل مصباح حسن وريدات

- عصام ناجح شريف الصفدي

- علي جميل محمود مقابله

- فتحيّة محمّد عبدالرحمن أبو شمّالة

- فوزيه شاكر رشيد ابو سنينه

- فيصل عادل عزيز الكيالي

- فيكين اواديس سربكيان

- قطيش علي قويدر الشبلي

- ليلى خليل حنا تماري

- محمد سالم الشرمان

- محمد سليمان طرخان

- محمد اسماعيل عياش ابو عياش

- محمد خليل جبر التلاحمة

- محمد دخيل الجمل

- منتصر محمد الحماد

- هيثم سليمان يوسف أبوسالم

- وعد احمد خليفه الشلول

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..

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