وفيَّات الأردن.. الخميس 8-10-2026

خبرني - وفيَّات يوم الخميس، 8-10-2026:

- أحمد محمد صالح ابو رمان

- أيمن يوسف احمد شواهنة

- تميم إبراهيم غنيمات

- جودت حمدان غانم

- حابس عبدالرحمن كامل المحتسب

- زهرة عبدالحميد القطاونة

- سلطي مصطفى الشرادقه

- عادل مصباح حسن وريدات

- عصام ناجح شريف الصفدي

- علي جميل محمود مقابله

- فتحيّة محمّد عبدالرحمن أبو شمّالة

- فوزيه شاكر رشيد ابو سنينه

- فيصل عادل عزيز الكيالي

- فيكين اواديس سربكيان

- قطيش علي قويدر الشبلي

- ليلى خليل حنا تماري

- محمد سالم الشرمان

- محمد سليمان طرخان

- محمد اسماعيل عياش ابو عياش

- محمد خليل جبر التلاحمة

- محمد دخيل الجمل

- منتصر محمد الحماد

- هيثم سليمان يوسف أبوسالم

- وعد احمد خليفه الشلول

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..