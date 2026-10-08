مصر.. سيدة تقضم أذن محام خلال مشاجرة في الشارع (فيديو)

خبرني - تحولت مشاجرة بأحد شوارع مركز قويسنا بمحافظة المنوفية المصرية إلى حديث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء سيدة على محامٍ وزوجته، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة وضبط المتهمة.

وكشفت التحريات أن المشاجرة بدأت إثر خلاف على أولوية ركوب سيارة أجرة بين السيدة وزوجة المحامي، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء متبادل.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تعتدي على المحامي وزوجته، بينما بدت ممسكة بأذن المحامي وتحاول عضها، ما أسفر عن إصابته.



وقال المحامي محمد عزت إن زوجته اتصلت به لاحتواء الخلاف، فتوجه إلى مكان الواقعة وحاول إقناع السيدة بإنهاء المشادة، مهددًا بالاتصال بالشرطة حال استمرارها.

وأضاف، وفق روايته، أن السيدة رفضت الانصراف، قبل أن تتطور المشادة بشكل مفاجئ، حيث اتجهت نحوه وقفزت على رقبته من الخلف وأمسكت بأذنه وحاولت عضها، ما تسبب في إصابته.



وأشار إلى أنه حرر محضرًا بالواقعة، موضحًا أن المشاجرة وقعت صباح أمس بقرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا.

وعقب تحديد أطراف الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، قبل عرضها على النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة بقويسنا إخلاء سبيل السيدة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.