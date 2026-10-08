الجمارك الأردنية تخفض كلف الكهرباء بالطاقة الشمسية في الماضونة

خبرني - افتتح مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك مشروع توليد الطاقة الكهربائية (النقل بالعبور) باستخدام الطاقة الشمسية في مركز جمرك عمّان الماضونة بقدرة إنتاجية تبلغ 990 كيلوواط بهدف تغطية احتياجات المركز من الطاقة الكهربائية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

ويأتي المشروع ضمن توجهات دائرة الجمارك الأردنية للاستفادة من المساحات الواسعة في مركز جمرك عمّان الماضونة في إنتاج الطاقة الخضراء بما يسهم في خفض كلف استهلاك الكهرباء وترشيد الإنفاق وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة انسجاماً مع التوجهات الوطنية في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة.

ويُعد المشروع الذي تم تنفيذه وفق تصاميم ومواصفات فنية أعدّتها كوادر الجمارك الأردنية نموذجاً للاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في تنفيذ المشاريع النوعية ويعكس حرص الدائرة على تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة استخدام مواردها.

وأكد العكاليك أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة في مرافق الجمارك مشيراً إلى أن الدائرة مستمرة في تبني الحلول المبتكرة التي تسهم في خفض النفقات وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة والاستفادة المثلى من الإمكانات والمساحات المتاحة في مواقعها المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن الجمارك الاردنيه تتبنى محور الجمارك الخضراء وهو مستمد من منظمة الجمارك العالميه وهي رائده في هذا الشأن .