محمد بن زايد والشرع يبحثان التطورات في المنطقة

خبرني - بحث الرئيسان الإماراتي محمد بن زايد والسوري أحمد الشرع في اتصال هاتفي اليوم التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية، وأكدا أهمية الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكر بيان وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الرئيس الإماراتي تلقة اتصالا هاتفيا من نظيره السوري، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأضاف البيان: "كما تبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها".

وأكد الرئيسان بحسب البيان أهمية تعزيز أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين بما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة وتنميتها.

يشار إلى أن في 15 سبتمبر الماضي، بحث رئيس الإمارات مع نظيره السوري الشرع القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين وذلك خلال زيارة عمل للشرع إلى الإمارات، شارك خلالها في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من "قمة الإعلام العربي 2026" في دبي.