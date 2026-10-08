الكرك أولى محطات

خبرني - واصل البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي "بوصلتك المالية" لقاءاته في محافظات المملكة بمحطة جديدة استضافتها هيئة شباب كلنا الأردن في الكرك، لتكون المحطة الرابعة بعد عجلون والسلط والمفرق، والأولى في جنوب المملكة. وينفذ البرنامج مركز الدستور للدراسات الاقتصادية بالشراكة مع وسائل الإعلام الوطنية، وبدعم من شركة CFI الأردن كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المالي ونشر المعرفة الاقتصادية، بما يساعد أفراد المجتمع على تطوير مفاهيمهم المالية واتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا.

وشارك في اللقاء، الذي عُقد في مقر الهيئة مجموعة من الشباب والنساء وممثلي المجتمع المحلي، وركزت النقاشات والمداخلات على تعزيز قدرة المشاركين على التعامل مع قراراتهم المالية اليومية، من خلال تناول أسس إدارة الأموال والتخطيط المالي والادخار ومبادئ الاستثمار، وفهم المخاطر المرتبطة بالعروض التي تروّج لتحقيق عوائد سريعة.

وأكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية والمدير التنفيذي للبرنامج، عوني الداوود، أن وصول "بوصلتك المالية" إلى إقليم الجنوب عبر محطة الكرك يعكس امتداد البرنامج إلى مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في توسيع نطاق الثقافة المالية وتعزيزها لدى مختلف شرائح المجتمع في مناطق المملكة.

وأشار الداوود إلى أن البرنامج يجسد نموذجًا للتعاون بين وسائل الإعلام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الشبابية والتعليمية، ويقدم محتواه بلغة اقتصادية مبسطة تساعد الأفراد على تمييز المعلومات الموثوقة، وترفع وعيهم بأساليب الاحتيال والوعود المضللة بتحقيق أرباح غير واقعية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فايق حجازين إن بناء الثقافة المالية يبدأ بفهم أسس إدارة الأموال والادخار، ويتعمق من خلال مواصلة التعلم والاستفادة من الخبرات والتجارب الواقعية في هذا المجال، بما يدعم قدرة الأفراد على التخطيط واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأضاف حجازين أن التعامل مع القرارات المالية يتطلب التواصل مع الخبراء وأصحاب الاختصاص، والتحقق من موثوقية الجهات ودراسة الفرص الاستثمارية بعناية، مؤكدًا أهمية تطوير المعرفة قبل اتخاذ أي قرار.

بدوره، رحب منسق هيئة شباب كلنا الأردن في الكرك، عدي الحمايدة، باستضافة البرنامج، مشيرًا إلى انسجام موضوعاته مع دور الهيئة في تمكين الشباب وتوسيع معارفهم بالقضايا الاقتصادية والتنموية. كما أكد أن تفاعل الحضور وطرحهم للتساؤلات عكس اهتمامًا واضحًا بتطوير معارفهم المالية والاستفادة من الخبرات المتخصصة.

ومع وصوله إلى جنوب المملكة عبر محطة الكرك، يواصل "بوصلتك المالية" لقاءاته في المحافظات، مستندًا إلى الحوار المباشر مع المجتمعات المحلية لتقديم معرفة مالية ترتبط باحتياجاتها وقراراتها اليومية.