لماذا أهدى لاعبو بنين تمثالاً إلى أنتونيلا زوجة ميسي؟

خبرني - شهدت اللحظات التي سبقت انطلاق مباراة الأرجنتين وبنين، يوم الثلاثاء، والتي كانت آخر مباريات ليونيل ميسي بقميص بلاده لقطة لافتة بعدما قدم سيسي دالميدا، قائد المنتخب الإفريقي في اللقاء، هدية إلى الأسطورة، لكنها لم تكن مخصصة للنجم الأرجنتيني، وإنما لزوجته أنتونيلا روكوزو بحسب وسائل إعلام أرجنتينية.

وقبل صافرة البداية، وخلال مراسم القرعة، فاجأ دالميدا ميسي بعدد من الهدايا، بينها رسالة من لاعبي منتخب بنين ووردة وتمثال صغير يمثل نسخة مصغرة من "نصب الأمازون التذكاري" الشهير في مدينة كوتونو.

وأفادت تقارير أرجنتينية أن التمثال لم يكن هدية لميسي نفسه، بل إلى زوجته أنتونيلا، إذ يرمز إلى القوة والشجاعة والحماية، وجاءت فكرة تقديمه إليها لتكون المحاربة التي تتولى "حماية الملك".

وشهدت مراسم ما قبل المباراة أيضاً حضور ستيف مونييه، القائد الأساسي لمنتخب بنين، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة لكنه رافق بعثة بلاده إلى الأرجنتين.

وسبق لمونييه، الذي يلعب مع أوغسبورغ الألماني، مواجهة ميسي على مستوى الأندية عندما كان الأرجنتيني لاعباً في باريس سان جيرمان، بينما كان مهاجم بنين يدافع عن ألوان ستاد بريست.

وجاءت اللفتة في المباراة الأخيرة لميسي بقميص منتخب الأرجنتين، والتي انتهت بفوز بطل العالم 3-صفر، وسجل خلالها صاحب الـ39 عاماً هدفاً وصنع اثنين.