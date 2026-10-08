الفائدة بين الودائع والتسهيلات في الأردن تبلغ 3.32%

خبرني - بلغ هامش سعر الفائدة بين الودائع والتسهيلات، في السوق المحلية، 3.32%، إذ بلغ قيمة الوسط المرجح لأسعار الفائدة أو ما يعرف بمعدل سعر الفائدة 4.90%، لحسابات الودائع لأجل، في الوقت الذي بلغ فيه معدل سعر الفائدة على القروض والتسهيلات، نحو 8.22%.

ووصل سعر الفائدة الرئيس على القروض المعلن عنه إلى 5.75%، كنسبة ثابتة منذ كانون أول عام 2025، مع تثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي، باستثناء رفع واحد كان لشهر تشرين الأول الحالي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي، بنهاية آب، بنحو 8.3%، كما زاد رصيد التسهيلات الائتمانية والقروض بنحو 4.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وبحسب البيانات وصلت قيمة ودائع البنوك، إلى 41.390 مليار دينار، بنهاية آب، بزيادة 3.145 مليار دينار، كما بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية 37.424 مليار دينار، بارتفاع يقارب 1.692 مليار دينار، مقابل نهاية آب من عام 2025.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص، المقيم وغير المقيم، بنحو 7.7%، خلال ثمانية شهور، وبقيمة 2.330 مليار دينار، لتصل إلى 36.790 مليار دينار، بينما ارتفعت ودائع القطاع العام، بنسبة 6.4% تقريبا، لتصل إلى 3.807 مليار دينار، قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة، فإن القطاع الخاص الأردني، حاز على 32.748 مليار دينار، بنسبة 87.5%، من إجمالي التسهيلات، فيما ذهبت النسبة الباقية إلى القطاع العام، وبقيمة 4.675 مليار دينار.