واشنطن تدرس قواعد عسكرية جديدة في إسرائيل وسط تهديدات إيران

خبرني - يدرس البنتاغون إنشاء قواعد عسكرية أميركية جديدة في إسرائيل، ضمن مراجعة أوسع لانتشار القوات والمنشآت العسكرية الأميركية، في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بإيران والمخاوف من استهداف القواعد التي تستخدمها واشنطن لدعم عملياتها في الشرق الأوسط، والتي كان أحدثها المخاوف بشأن قاعدة "فيرفورد" في بريطانيا.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأربعاء، فإن وزارة الدفاع تبحث خيارات لإنشاء منشآت عسكرية جديدة، لا سيما في إسرائيل، إلا أن تنفيذ هذه الخطط قد يتطلب موافقة الكونغرس، فضلاً عن سنوات لتجهيز القواعد أو بنائها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تجري بالفعل تخطيطاً جدياً لإعادة تموضع منشآتها العسكرية وإعادة تشكيل انتشارها في المنطقة، بدلاً من انتظار إنشاء قواعد جديدة قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً.



تهديدات إيرانية وراء سحب القاذفات

وتأتي هذه المناقشات بعدما سحبت الولايات المتحدة قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا، إثر تلقي معلومات استخباراتية عن تهديدات محتملة تستهدف القوات والطائرات الأميركية.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وبريطانيين أن قرار سحب القاذفات جاء بعد الحصول على معلومات محددة وموثوقة تفيد بأن عناصر مدعومة من إيران تخطط لشن هجمات بطائرات مسيّرة على القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وتشير هذه المعلومات إلى أن المخاوف الأميركية من الهجمات المرتبطة بإيران لم تعد تقتصر على المنشآت العسكرية في الشرق الأوسط، بل امتدت إلى قواعد في أوروبا تُستخدم لدعم العمليات الأميركية بعيدة المدى.

غير أن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب قللوا من أهمية إخلاء قاعدة فيرفورد، ووصفوا الإجراءات بأنها احترازية وحكيمة وقصيرة الأمد.

كما أكد قادة في القوات الجوية الأميركية أن سحب القاذفات من بريطانيا لا يؤثر على قدرتها على تنفيذ المهام العسكرية، مشيرين إلى إمكانية إطلاق عمليات بعيدة المدى انطلاقاً من قواعد داخل الولايات المتحدة.



إعادة حسابات الانتشار الأميركي

ونقلت الصحيفة عن خبراء تحذيرات من أن أي هجوم تنفذه جهات مدعومة من إيران ضد القوات الأميركية قد يدفع ترامب إلى اتخاذ قرار عسكري شديد.

ويأتي ذلك وسط استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، في وقت تدرس فيه الإدارة الأميركية خياراتها بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية الواسعة ضد إيران.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المناقشات داخل البنتاغون بشأن المواقع التي يمكن أن تستضيف القوات والطائرات الأميركية مستقبلاً، ومدى قدرتها على مواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة والصواريخ.

لكن دراسة إنشاء قواعد في إسرائيل لا تعني صدور قرار نهائي ببنائها، كما أن التقرير لم يحدد مواقع مقترحة أو جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الخطط.

وبين خيار إنشاء قواعد جديدة وإعادة توزيع المنشآت القائمة، تسعى القيادة المركزية الأميركية إلى مراجعة انتشارها العسكري في المنطقة، في ظل استمرار المخاوف من استهداف القوات الأميركية إذا تجددت المواجهة مع إيران.