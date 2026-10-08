الخرابشة: فلس الريف يزوّد 204 منازل ومواقع بالكهرباء خلال أيلول بكلفة 648 ألف دينار

خبرني - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وأنظمة الخلايا الشمسية، والبالغ عددها نحو 204 منازل ومواقع خلال شهر أيلول، بكلفة إجمالية بلغت 648 ألف دينار.

وقال الخرابشة، في تصريح صحفي، إن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب التعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هشام المومني، تفاصيل القرارات، موضحا أنها تشمل منازل سكنية تقع خارج حدود التنظيم وداخله، بكلفة إجمالية بلغت 185 ألف دينار.

وفي مجال دعم القطاع الزراعي والمزارعين، تم دعم مزارع الثروة الحيوانية، مثل مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك الواقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت قيمة دعم فلس الريف لهذه المشاريع 24 ألف دينار.

كما شمل الدعم المزارع التي تتضمن آبارا ارتوازية واقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت قيمة دعم فلس الريف لهذه الآبار 108 آلاف دينار، بهدف دعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، إيمانًا بدور الوزارة في دعم المزارعين وتعزيز الاعتماد على الذات.

كما ساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية والسياحية والأنشطة الاقتصادية، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، بهدف تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل، حيث بلغت قيمة دعم فلس الريف لهذه المشاريع 191 ألف دينار.

وبيّن المومني أن فلس الريف ساهم في إيصال التيار الكهربائي إلى المشاريع التابعة للقطاعات الحكومية، حيث بلغت كلفتها الإجمالية نحو 48 ألف دينار.

وتشمل الفئات الموافق عليها إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر، بكلفة بلغت 11 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين في دفن موتاهم خلال فترة الليل.

وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، وافق فلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ52 منزلًا من منازل الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة، بما يسهم بشكل غير مباشر في زيادة الدخل المادي الشهري لها وتحسين مستواها الاقتصادي.

وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، لغايات معالجة ضعف التيار وتقليل الفقد الكهربائي، بكلفة مالية مقدارها 29 ألف دينار.

وأكد أن العمل سيستمر في التطوير والتحسين المستمر لضمان تقديم خدمة ذات مستوى عالٍ من الجودة والمهنية وأكثر شمولية، إلى جانب استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت على حساب فلس الريف، وفق الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء وقرارات اللجنة التوجيهية العليا لهذه الغاية.