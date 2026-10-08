خبرني - وقّعت جامعة عمّان الأهلية مذكرة تفاهم مع مبادرة ذكاؤنا إنساني، التي تعمل على تطوير محرك الإجابات العربي جيم Jeem.ai المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبحث العلمي والتقني، وإشراك الشباب وطلبة الجامعة في المبادرة، وتطوير برامج تخدم الطلبة والباحثين والمجتمع الأكاديمي.

ووقّع مذكرة التفاهم عن جانب جامعة عمّان الأهلية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعن جانب مبادرة ذكاؤنا إنساني مؤسس المبادرة السيد سعيد سيف أحمد الغرير، وذلك بحضور رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، ومستشار الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور معاذ الحوراني، ومدير مجمع الأرينا السيد نادر سويدان، والسيد حسام السيد.

كما حضر من جانب مبادرة ذكاؤنا إنساني الرئيس التنفيذي للأعمال السيد عبد القادر التلي، والدكتورة مارية حبيب مهندسة أولى في مجال الذكاء الاصطناعي، والمهندس إيناس رصاص باحث في قسم البحث والتطوير، والأستاذ خالد الأحمد مستشار المحتوى الاستراتيجي في الشركة، والمتدرب علي عريقات.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار اهتمام الطرفين بتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير مبادرات علمية وبحثية وتدريبية ذات أهمية مشتركة، وإتاحة المجال أمام الشباب وطلبة الجامعات للمشاركة والتفاعل مع المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب المذكرة، تسعى الشراكة إلى دراسة سلوك المستخدم العربي، ولا سيما الشباب وطلبة الجامعات، في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وفهم احتياجات الطلبة والكوادر الأكاديمية والباحثين في استخدام أدوات البحث والإجابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديد الفجوات في الأدوات الحالية من منظور المستخدم العربي، والحصول على تغذية راجعة حول أداء منصة «جيم – Jeem.ai من قبل المستخدمين.

وأكد رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان أهمية هذه الشراكة في دعم توجه الجامعة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع مبادرة ذكاؤنا إنساني يتيح فرصًا جديدة أمام الطلبة والباحثين للتفاعل مع التقنيات الحديثة والمشاركة في تطوير الحلول الرقمية.

من جانبه، أكد مؤسس مبادرة ذكاؤنا إنساني السيد سعيد سيف أحمد الغرير أهمية التعاون مع جامعة عمّان الأهلية، مشيرًا إلى أن الشراكة تهدف إلى تطوير فهم أعمق لاحتياجات المستخدم العربي في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الملاحظات والتجارب الأكاديمية في تطوير الحلول التقنية.