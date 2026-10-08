عبد الكريم خطاب يتوج بذهبية بطولة المكسيك المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي

خبرني - توّج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، عبد الكريم خطاب، بالميدالية الذهبية، في منافسات وزن تحت 97 كغم، ضمن بطولة المكسيك المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي المقامة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

ونجح خطاب في حسم المركز الأول بعد أن سجل 225 كغم في المحاولة الأولى، قبل أن يرفع 240 كغم في المحاولة الثانية، ليؤكد حضوره القوي في البطولة التي تشهد مشاركة دولية واسعة.

وتأتي مشاركة خطاب في البطولة ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، وفي إطار مسار التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028، والاستفادة من المنافسات الدولية في تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية.

ويشارك في البطولة إلى جانب خطاب، لاعب المنتخب الوطني جميل الشبلي في منافسات وزن فوق 107 كغم، فيما يضم الوفد المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال ورئيس الوفد عيسى هلال، والمعالج محمد الدباس.