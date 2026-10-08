خبرني - كشف الدكتور يفغيني تشيريموشكين أخصائي الأورام الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة.

ويقول: "يُعد سرطان المعدة أكثر شيوعا بين كبار السن، إذ تضعف منظومة المناعة مع التقدم في العمر، وتتراجع قدرة الجسم على السيطرة على العديد من الخلايا، كما تتراكم آثار سوء التغذية والتدخين. وبشكل عام، هناك العديد من العوامل المؤثرة".

ولكنه أوضح أن هناك أنواعا عديدة من السرطان تصيب في المقام الأول المرضى الأصغر سنا.

ويقول: "هناك أنواع من الأورام ترتبط بالدرجة الأولى بالخصائص الجينية أو بالعدوى الفيروسية، مثل الأورام سريعة الانقسام والنمو، ومنها الأورام اللمفاوية. وهذه الأورام تكون عادة أكثر شيوعا بين الشباب".

ووفقا له، تشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة المدخنين، والأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة الحارة والمالحة والمتبلة، إذ قد تسهم هذه العادات الغذائية في حدوث التهاب مزمن في بطانة المعدة.