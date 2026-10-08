وزير الخارجية الإسرائيلي: القنصلية البريطانية في القدس تنهي عملياتها اليوم

خبرني - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، إن القنصلية البريطانية في القدس تنهي عملياتها اليوم، مشيرا إلى أن القنصل العام و20 دبلوماسيا، بمن فيهم القنصل العام، سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل.

وأضاف ساعر أن إسرائيل سمحت للحكومة البريطانية بمواصلة العمل من مبنى القنصلية، ضمن نطاق نشاط محدود وبوجود 7 دبلوماسيين فقط.

وأوضح أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الحكومتين، بما يتيح للجانبين إثارة القضايا ذات الأهمية للبلدين.

وأكد ساعر أن إسرائيل لن تتخذ أي إجراءات أخرى بموجب التفاهمات مع بريطانيا.