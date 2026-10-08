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(ويز إير) تعلق رحلاتها إلى الأردن والمنطقة حتى 25 أكتوبر

  • 08 أكتوبر 2026
  • 09:10
ويز إير تعلق رحلاتها إلى الأردن والمنطقة حتى 25 أكتوبر

خبرني - أعلنت شركة الطيران "ويز إير" تعليق رحلاتها مؤقتاً إلى عدد من دول المنطقة، من بينها الأردن، حتى 25 تشرين الأول 2026، على خلفية تحذيرات تتعلق بسلامة الطيران في ظل التوترات الإقليمية.

وجاء قرار التعليق بعد أن وضعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) الأجواء الأردنية ضمن قائمة "عدم التشغيل"، في نشرة معلومات خاصة بمناطق النزاع.

وأشارت الوكالة إلى مخاطر مرتبطة بالنشاط الصاروخي والطائرات المسيّرة في المنطقة، إلى جانب عمليات تفعيل أنظمة الدفاع الجوي واحتمال سقوط حطام، وما قد تشكله هذه التطورات من مخاطر على حركة الطيران المدني.

وبحسب المعلومات، سيظل تعليق رحلات "ويز إير" إلى الأردن سارياً حتى 25 تشرين الأول الجاري، على أن تواصل الشركة مراقبة التطورات والظروف التشغيلية قبل اتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات.

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