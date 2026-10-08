أمانة عمان توضح أجور خدمة الفاليت المسموح باستيفائها من المواطنين

خبرني - أوضح المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في أمانة عمان الكبرى غازي الحديد، أن تحديد أجور خدمة اصطفاف السيارات "الفاليت" لا يقع ضمن صلاحيات الامانة، بالنسبة للشركات المرخصة التي تستوفي الشروط والمعايير المطلوبة.

وقال الحديد إن الشركة تحدد قيمة الخدمة بعد حصولها على الترخيص، فيما تقتصر صلاحيات الامانة على تنظيم النشاط ومنح التراخيص ومتابعة مدى التزام مقدمي الخدمة بالتعليمات والمتطلبات المعمول بها.

ضبط عشرات المواقع المخالفة

وتواصل أمانة عمان حملاتها الرقابية على ممارسات حجز المواقف العامة بصورة مخالفة، حيث جرى ضبط أكثر من 40 موقعا مخصصا لهذه الغاية، فيما تجاوز عدد الاشخاص المحالين الى الحاكم الاداري 15 شخصا.

واكد الحديد استمرار الحملات على خدمات "الفاليت" غير المرخصة طوال العام، مع زيادة الرقابة استجابة للشكاوى المتكررة المتعلقة بالاستيلاء على المواقف العامة وحجزها بصورة مخالفة.

واشار الى أن آخر نظام خاص بترخيص خدمة اصطفاف السيارات "الفاليت" صدر في أيار 2026، ويتضمن الشروط والاجراءات المنظمة لممارسة النشاط، فيما تنفذ اجراءات الترخيص لجنة مشتركة تضم أمانة عمان ومديرية الامن العام ووزارة الداخلية، وبمشاركة ادارتي السير والدفاع المدني.

شروط الترخيص وتصاريح الكترونية

ويتطلب النظام تسجيل الشركة تجاريا واستكمال الشروط الخاصة بالشركة والعاملين لديها، بما في ذلك عدم وجود قيود بحق العاملين.

واتاحت الامانة تقديم طلبات الحصول على تصاريح "الفاليت" الكترونيا عبر موقعها، مع ربط الخدمة بوزارة الداخلية ومديرية الامن العام، بهدف تنظيم النشاط والحد من الممارسات العشوائية والمخالفة.

وتشمل الوثائق المطلوبة رخصة مهن لشركة "الفاليت"، ورخصة مهن للمنشأة المستفيدة، اضافة الى رخصة مهن لموقع الاصطفاف، سواء كان الموقع ساحة او مواقف اضافية.

كما يشترط تقديم عقد ضمان مصدق لدى كاتب العدل او عقد ايجار مبرم بين مقدم الخدمة ومالك موقع الاصطفاف، الى جانب نسخة من العقد الموقع مع المنشأة المستفيدة، على أن يوضح مدة التعاقد وعدد المواقف المتفق على توفيرها وحقوق والتزامات الطرفين.

وبينت الامانة أنه عند استخدام المواقف الانشائية التابعة للمنشأة في تقديم خدمة "الفاليت"، يجب أن تكون المواقف المخصصة للنشاط كاملة وغير منقوصة وغير مدفوعة البدل.

ويمنع مقدم الخدمة من استخدام الارصفة او وضع عوائق عليها بهدف حجزها، فيما دعت الامانة المواطنين الى التأكد من وجود ترخيص قانوني للخدمة قبل استخدامها، على أن يكون الترخيص معروضا بصورة واضحة تمكن من التحقق منه.

وفي حال اكتشاف أي مخالفة، يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال الخدمات الالكترونية التابعة لامانة عمان او عبر الاتصال الموحد وارقام الطوارئ، فيما تواصل كوادر الامانة عملها الميداني على مدار الساعة لرصد المخالفات والتعامل مع البلاغات.