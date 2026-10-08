بنك الإسكان يواصل دعمه لتمكين المرأة وتعزيز دورها

خبرني - انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية الاستثمار في الموظفين وتعزيز دور المرأة في بيئة العمل والمجتمع واصل بنك الإسكان تنفيذ مبادرة تمكين المرأة في إطار نهجه المستمر في دعم التطوير الشخصي والمهني للمرأة وتعزيز قدراتها، وذلك على مدار يومين في فندق الهيلتون - البحر الميت.

حيث تضمنت الفعالية برنامجًا متكاملًا من جلسات تطويرية وتجارب تفاعلية ركزت على تعزيز الوعي بالذات وتنمية المهارات وبناء القدرات إلى جانب توفير مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركات.

كما أتاحت للمشاركات مساحة تفاعلية للتعلم، والتعرف على أساليب مبتكرة للتعامل مع التحديات المهنية بثقة ومرونة تتماشى مع متطلبات العمل المصرفي الحديث فضلاً عن كونها منصة لتبادل الخبرات وبناء شبكة علاقات مهنية داعمة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية انطلاقاً من استراتيجية بنك الإسكان الرامية إلى تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة على التميز والإبداع والنمو المستدام. وتعد هذه الفعالية حلقة جديدة ضمن سلسلة برامج ينفذها البنك لإعداد كوادر قيادية متنوعة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي، مع إيلاء عناية خاصة لتمكين الكفاءات النسائية.

يُذكر أن بنك الإسكان يتبنى نهجاً مؤسسياً لتمكين المرأة يبدأ من بيئة عمله الداخلية – من خلال توفير فرص تكافؤ التوظيف والتدريب والارتقاء نحو المواقع القيادية – باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التميز والنمو المستدام.

