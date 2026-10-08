الأردن.. طقس معتدل حتى السبت وزخات مطرية متفرقة

خبرني - يكون الطقس اليوم الخميس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خصوصاً في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.

ويبقى الطقس الجمعة، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الأحد، يتسع نطاق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي؛ حيث يتوقع من ساعات الصباح الباكر هطول زخات من المطر تبدأ من المناطق الجنوبية وتمتد لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الشرقية والوسطى، يتوقع أن يصحبها الرعد أحياناً، كما يحتمل ان تشهد المناطق الشمالية زخات خفيفة من المطر أحياناً، ويحتمل مع ساعات ما بعد الظهر أن تكون الهطولات في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة غزيرة أحياناً ولفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصاً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29- 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 25- 13، وفي مرتفعات الشراة 26- 12، وفي مناطق البادية 30 - 16 وفي مناطق السهول 29- 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 22 ، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23 ، وفي خليج العقبة 35- 23 درجة مئوية.