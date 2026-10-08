بكاء إعلامية مصرية على الهواء بعد شفائها من السرطان

خبرني - لم تتمالك الإعلامية المصرية آيات أباظة دموعها، بعد عودتها إلى الشاشة مرة أخرى، وتقديمها برنامجها بعد غياب بسبب المعاناة مع مرض السرطان.

وظهرت الإعلامية المصرية زوجة الكاتب عمرو محمود ياسين، عبر شاشة "نايل دراما" من أجل المشاركة في تقديم برنامجها "مساء الفن"، بمشاركة زميلتيها منى أبو الغيط وهبة فاروق، من أجل مساندتها ودعمها على الهواء.

وشهدت حلقة العودة أجواء احتفالية، بعد أن قدم رئيس القناة باقة ورود للإعلامية المصرية قبل أن تدخل إلى الهواء، ووضع ديكورا خاصا يحمل اسمها.

وكشفت آيات أباظة التي طاردتها الشائعات طوال رحلة علاجها، عن كونها ظلت تبكي لساعتين قبل أن ينطلق البرنامج على الهواء، ولم تصدق أنها عادت إلى عملها مرة أخرى.

وأجرى عمرو محمود ياسين مداخلة هاتفية من أجل دعم زوجته، ومساندتها بعد عودتها إلى عملها مرة أخرى، وهو ما جعل زوجته تدخل في نوبة بكاء، وتؤكد لزوجها أنها لا تستطيع الحديث في مثل هذه المواقف.

وروى عمرو محمود ياسين كواليس صعبة عاشتها العائلة، وقت مرض زوجته، ولعل أبرزها ما كانت تخبره به، بكونها ترغب في العودة إلى عملها من جديد، ولم تكن وقتها تستطيع الذهاب إلى الحمام بمفردها.

وأجرت الفنانة المصرية شهيرة مداخلة هاتفية من أجل دعم زوجة ابنها، كما تلقت آيات أباظة اتصالا من والدتها على الهواء، وهو ما جعلها تبكي بشدة للمرة الثانية.

كما بكت زميلتها متأثرة بكلمات الوالدة، التي أعربت عن فخرها بابنتها، وسعادتها للغاية بهذه الفرصة، التي تتحدث فيها مع ابنتها بعد تجاوز هذه المرحلة الصعبة للغاية.