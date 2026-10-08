(أول وآخر مرة).. ابنة أصالة لن تكرر تجربة الغناء

خبرني - خرجت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، للرد على الانتقادات التي طالت تجربتها الغنائية "على موجة الحب" التي قدمتها مؤخرا.

ومقارنة البعض بينها وبين والدتها أصالة، وهو ما وضع شام في موضع انتقادات كبيرة، بسبب هذه المقارنة.

وعبر برنامج "تفاعلكم" علقت شام الذهبي على هذه التجربة، مؤكدة أن نيتها لم تكن أبدا أن تغني أو تقدم عملا فنيا بصوتها.

خاصة أنها تدرك حجم صوتها، الذي وصفته قائلة "على قده"، مشيرة إلى كونها قدمت الأغنية بصحبة زميلتها التي كتبتها ولحنتها، وهي مستوحاة من الشعار الذي تقوله في عملها دائما.

وجاءت الأغنية احتفالا بمرور 7 سنوات على مشروعها، وهو ما جعل أصالة توافق على الأمر، خاصة أنه يأتي دعما لعمل ابنتها.

وعلقت شام على تجربة الغناء قائلة "أول وآخر مرة"، موضحة أن والدتها أحبت الأغنية لأنها جاءت بشكل طبيعي، ولم يكن هناك تحضير مسبق لها.

وحينما رأت أصالة الانتقادات التي وجهت إلى ابنتها بسبب الأغنية، طلبت منها أن تكون هذه التجربة هي الأولى والأخيرة، لذلك أخبرتها ابنتها أنها ستخرج عبر شاشة "العربية" للتأكيد على أن هذه هي المرة الأولى والأخيرة.