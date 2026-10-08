هل يتحول فيلمه الجديد إلى أحد أكبر إخفاقات 2026؟

خبرني - سجّل الفيلم الجديد لتوم كروز، "Digger"، وهو كوميديا سوداء، افتتاحا ضعيفا في شباك التذاكر، مع إيرادات بلغت 8 ملايين دولار في أمريكا الشمالية.

وأضاف الفيلم 12 مليون دولار من الأسواق العالمية، ليبلغ إجمالي إيراداته نحو 20 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوعه الأولى، مقابل ميزانية تقدّر بما بين 160 و180 مليون دولار.

وكانت "وارنر براذرز" تتوقع أن يحقق الفيلم بين 18 و20 مليون دولار في أمريكا الشمالية، أي أن الإيرادات جاءت أقل من نصف التوقعات، في ظل استقبال نقدي فاتر.

ووفق مجلة "فارايتي"، قد يتحول هذا الأداء إلى واحدة من أكبر الخسائر التجارية في 2026، وقد يدرج الفيلم ضمن أكبر إخفاقات شباك التذاكر إن لم يتحسن أداؤه في الأسابيع المقبلة. وتقدّر "فارايتي" أن الفيلم يحتاج إلى إيرادات عالمية تقارب 350 مليون دولار ليغطي تكاليف إنتاجه وتسويقه، وهو هدف يبدو بعيدا.

وقال ديفيد غروس، المحلل في "فرانشايز ري"، إن الأرقام قد تبدو مقبولة لفيلم كوميديا سوداء، لكن هذا النوع يأتي عادة بميزانيات محدودة، لكن ميزانية فيلم"Digger" ضخمة ومن بطولة نجم بحجم كروز، بحسب تعبيره.

في المقابل، تصدّر فيلم الإثارة "Verity"، المقتبس من رواية كولين هوفر وبطولة آن هاثاواي وجوش هارتنيت، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بـ32.6 مليون دولار، مقابل ميزانية نحو 40 مليونا، وأضاف 30 مليونا من الأسواق الخارجية ليبلغ إجمالي إيراداته نحو 62.6 مليون دولار. ورغم تقييم "C+" من الجمهور على "CinemaScore" ونسبة 34% من المراجعات الإيجابية للنقاد على موقع "Rotten Tomatoes"، فقد حقق بداية قوية.

وحافظ "Resident Evil"، المقتبس من سلسلة الألعاب الشهيرة، على المركز الثاني بـ12.5 مليون دولار في عطلة أسبوعه الثالث، ليرتفع إجمالي إيراداته المحلية إلى 124.8 مليون دولار، إضافة إلى نحو 120 مليونا من الأسواق الخارجية.