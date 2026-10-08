هيئة بحرية: إصابات إثر استهداف سفينة قبالة سواحل قطر

خبرني - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية -أمس الأربعاء- تعرض ناقلة لهجوم بعدة مقذوفات قبالة سواحل قطر، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وقالت الهيئة -في تحذير ملاحي- إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 51 ميلا بحريا شمال مدينة "الشمال" القطرية، موضحة أن السفينة أبلغت بتعرضها للإصابة بعدة مقذوفات خلال الحادث الذي وقع عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، مما أدى إلى وقوع إصابات.

وأضافت الهيئة أن السلطات المعنية تحقق في الحادث، ونصحت السفن الموجودة في المنطقة بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ولم تحدد الهيئة هوية الناقلة أو العَلَم الذي ترفعه أو طبيعة الإصابات الناجمة عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويأتي الحادث في ظل توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعدُّ ممرا إستراتيجياً لإمدادات الطاقة والسلع، وهو أحد أبرز ملفات التفاوض بين طهران وواشنطن، في ظل تباين مواقف الطرفين بشأن إدارة حركة الملاحة فيه.

وكانت الهيئة قد أعلنت -الثلاثاء الماضي- إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول المصدر أثناء إبحارها باتجاه الخروج من مضيق هرمز.