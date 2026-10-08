بالفيديو .. ترمب يهاجم محتجين قاطعوا خطابه ويصفهم بالمأجورين

خبرني - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب محتجين قاطعوا خطابه مرارا خلال تجمع انتخابي ليل الأربعاء في سان أنطونيو بولاية تكساس بأنهم "مأجورون"، قائلا لهم "اغربوا من هنا".

وكان ترمب يتحدث في تجمع جماهيري ليلة الأربعاء إلى الخميس، حين قاطع محتجون كلمته عدة مرات منذ بداية الفعالية. وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن رجال الأمن أخرجوا تسعة محتجين على الأقل من المكان.

وقال ترمب بعد هتاف جديد استهدفه، وفق لقطات بثتها وسائل الإعلام: "هؤلاء محتجون مدفوعو الأجر. إنهم يتلقون أموالا من أعداء أمتنا. إن كان هناك أي محتجين مأجورين آخرين هنا، فليرفعوا أيديهم من فضلكم، وليغربوا عن هذا المكان".

وبعد أن صرخ محتج آخر بعبارات موجهة إلى الرئيس، ويبدو أنهم أخرجوه من القاعة، طلبمنه ترمب العودة إلى منزله. وقال: "إنه عائد إلى حضن أمه في البيت.. لكن ما لا يعرفه هو أن أمه صوّتت لترامب".

ويأتي التجمع ضمن حملة ترمب لدعم الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. وبحسب إذاعة تكساس العامة، يهدف التجمع أساسا إلى حشد الناخبين لصالح كين باكستون، مرشح الحزب لمجلس الشيوخ، ومرشحين جمهوريين آخرين.

وذكرت "إن بي سي نيوز" أن المرشح الجمهوري لمجلس النواب كارلوس دي لا كروز شارك في التجمع، الذي يمثل زيارة ترمب الثالثة إلى تكساس خلال شهر.

وقبيل الزيارة، أعلن الحزب الديمقراطي في مقاطعة بيكسار تنظيم احتجاجات. وعزت رئيسته ميشيل لوي سوليس ذلك إلى تدني شعبية الرئيس وارتفاع تكاليف المعيشة، بما فيها أسعار الوقود والبقالة، مؤكدة أن الاحتجاجات ستكون سلمية.

Wow Trump gets heckled in Texas and the protester gets assaulted by a member of the crowd. https://t.co/Wm83sXcvgG — Acyn (@Acyn) October 7, 2026