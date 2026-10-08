متجاوزا مضيق هرمز .. العراق يطلب من سورية المساعدة لتصدير النفط عبر أراضيها

خبرني - ذكرت وكالة "بلومبرغ،" نقلا عن مصادر، بأن العراق طلب من سورية بشكل مباشر المساعدة في عمليات تصدير النفط.

وأشار التقرير إلى أن "سورية تستعد لتوفير مسار آمن لصادرات النفط الخام العراقي لتجنب مضيق هرمز المحفوف بالمخاطر، مع تجهيز أسطول من الشاحنات لنقل النفط برا إلى البحر المتوسط".

وطلبت الحكومة العراقية من سورية المساعدة في تصدير النفط الخام إلى جانب الوقود، بحسبما صرح يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول في مقابلة مع "بلومبرغ".

وقال قبلاوي: "أتوقع أن يبدأ تصدير الخام العراقي عبر سورية بالشاحنات في أقرب وقت ممكن، إذ أوشك الاتفاق بين الحكومتين على الاكتمال".

وأضاف: "نأمل أن تصل أول قافلة من الشاحنات المحملة بالخام إلى سورية بحلول منتصف أكتوبر".

ويستخدم العراق أسطولا من الشاحنات لنقل جزء من الوقود إلى ميناء بانياس السوري، حيث تُنقل الشحنات بعد ذلك إلى ناقلات بحرية لاستكمال عملية التصدير.

وأشار قبلاوي إلى أن نحو ألف شاحنة تنقل الوقود يوميا، بطاقة تصل إلى نحو 220 برميلا للشحنة الواحدة، متوقعا أن يكون عدد الشاحنات المخصصة لنقل النفط الخام مماثلا أو أكبر، نظرا لضخامة كميات الخام العراقي.

وتعتزم الشركة السورية للبترول توفير صهاريج لتخزين النفط الخام العراقي في ميناء بانياس، بما يسمح باستقبال الشحنات المنقولة برا وتجهيزها للتصدير.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ذلك، ستظل الكميات التي يمكن نقلها بالشاحنات عبر سورية محدودة مقارنة بإجمالي صادرات العراق من النفط الخام، والتي بلغت في المتوسط نحو 2.7 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، وفق بيانات الحكومة العراقية.

وإلى جانب النقل بالشاحنات، تسعى البلدان إلى منفذ تصدير أكبر عبر إعادة تأهيل خط أنابيب حديثة-بانياس، المرتبط تاريخيا بمسار كركوك-بانياس.