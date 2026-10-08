صورة بالذكاء الاصطناعي تورط مذيعة مصرية .. وقرار مستعجل ضدها

خبرني - أعلنت شركة إنتاج مصرية إيقاف برنامج تلفزيوني وإلغاء التعاقد مع مقدمته المذيعة محبة فهمي، بسبب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي اعتبرتها "تجاوزا في حق مؤسسات الدولة".

وأعلنت شركة "وان ميديا" إيقاف برنامج "أهل المحبة" ووقف التعاقد مع الإعلامية محبة فهمي، بعد نشرها صورة ترتدي فيها الزي العسكري للجيش المصري وهي تقدم إحدى حلقات البرنامج، وهي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي ونشرتها عبر حسابها الشخصي.

وأوضحت الشركة أن الصورة لم تعرض ضمن حلقات البرنامج، وإنما نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إن نشر الصورة لا يتوافق مع سياستها ومعاييرها المهنية، مؤكدة أنها لا تسمح باستخدام شعار القناة في محتوى يتعلق بمؤسسات الدولة.

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة، أن قرار وقف التعامل مع محبة فهمي جاء بسبب المنشور على صفحتها الشخصية، وليس بسبب المحتوى الذي تقدمه في برنامج "أهل المحبة".

وأشار المصدر إلى أن الشركة تشدد على ضرورة انتباه المذيعين والمذيعات إلى ما ينشرونه عبر حساباتهم الشخصية، نظرا لما قد يتركه المحتوى المنشور من تأثير على صورة المؤسسة الإعلامية.