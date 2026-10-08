مفاجاة.. رونالدو يعلق على رسالة ميسي الوداعية .. فماذا قال ؟

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رسالة غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد إعلان الأخير اعتزاله اللعب دوليا وظهوره الأخير بقميص منتخب "راقصي التانغو".

وعلق رونالدو على منشور ميسي عبر منصة "إنستغرام" الذي تحدث خلاله عن قراره وذكرياته مع المنتخب الأرجنتيني، موجها رسالة تحمل الكثير من الاحترام إلى غريمه التاريخي.

وكتب كريستيانو رونالدو تعليقا على منشور ميسي عبر "إنستغرام": "ليو، سنوات طويلة وأنت تدافع عن بلدك، وتاريخ سيبقى خالدا إلى الأبد. كل الاحترام لما حققته مع الأرجنتين. عناق كبير".

يذكر أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي شكلا واحدة من أكثر الثنائيات في تاريخ كرة القدم العالمية، من حيث التنافس والمقارنة بينهما خلال عقدين من الزمن تقريبا.

وكتب ميسي في منشوره: "بالأمس كانت مباراتي الأخيرة وأفتقد بالفعل ارتداء اللونين الأزرق الفاتح والأبيض. أعلم أنني أتخذ القرار الصحيح. لقد كان طريقا رائعا، مليئا بالبهجة وبعض الحزن أيضا، لكن من الواضح أنه كان يستحق كل خطوة اتخذتها.

وكان لدي الكثير من الأشياء لأقولها. من المستحيل بالنسبة لي أن أعبر عن كل ما أشعر به في بضع كلمات أو في منشور. لم تكن هذه الرحلة مستحيلة لولا عائلتي، التي كانت بجانبي دائما ودعمتني، خاصة في الأوقات الصعبة، عندما كنت في أمس الحاجة إليها. 🙏

كان أصدقائي، وجميع زملائي والفنيون، إلى جانب طاقم التدريب، ضروريين أيضا. لا أريد أن أنسى دييغو، الذي وضع بلادنا في المكان الذي تستحقه، وكما أقول دائمًا، أعلم أنه ساعدنا من خلال تواجده هنا معنا وأيضًا من السماء، في كل خطوة خطوناها.

شكرا للأندية التي لعبت لها، لاحترامها الدائم لمشاعري والسماح لي بتكريس نفسي لبلدي عندما يحين وقت ارتداء قميص المنتخب الوطني. وبالطبع، الحمد لله: لولا توجيهاته وإرادته، لما كنا نحلم حتى بالوصول إلى هذا الحد.

أنا ممتن. أحبكم كثيرا، وسأفتقدكم وسأشكركم دائما على وجودكم بجانبنا وبجانبي. ".