عمدة نيويورك يدعو إلى إنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل

خبرني - دعا عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، الأربعاء، إلى إنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل، منددا بـ"تواطؤ" واشنطن في الحرب على غزة، مع حلول ذكراها الثالثة.

وانتقد ممداني، في بيان أصدره بالمناسبة، واشنطن بسبب "تواطؤها مع كل شحنة أسلحة" تُرسَل إلى تل أبيب. ودعا الناس إلى رفض "عالم يستمر فيه الاحتلال والفصل العنصري".

وفي إشارة إلى السابع من أكتوبر 2023، قال ممداني إن المعاناة "لم تبدأ في ذلك اليوم ولم تنته فيه". وكان قد وصف في مستهل بيانه ما جرى في ذلك اليوم بأنه جرائم حرب مروعة، معربا عن حزنه مع من لا يزالون يعيشون آلام تلك الخسارة.

وأضاف أن المعاناة تواصلت عبر "الإبادة الجماعية" المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، والتي قال إنها قتلت أكثر من 74 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 21 ألف طفل.

وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 74,243 فلسطينيا في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. كما قُتل ما لا يقل عن 1,460 فلسطينيا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر 2025، إذ واصلت إسرائيل هجماتها ووسّعت سيطرتها على القطاع المحاصر.

وقال عمدة نيويورك: "لكي نكرم الشهداء، علينا أن نناضل من أجل عالم يستطيع فيه كل إنسان أن يعيش بحرية وأمان وكرامة".

وأثار البيان ردود فعل منتقدة. فقد وصفته لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) بأنه "إخفاق أخلاقي مشين". كما قال المجلس الإسرائيلي الأمريكي إن اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية ادعاء "باطل"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي اتخذ خطوات استثنائية للحد من الإصابات بين المدنيين.

من جهته، اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن البيان محاولة لاختطاف ذكرى السابع من أكتوبر وتحويلها إلى هجوم دعائي جديد ضد إسرائيل. ورد الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير جوناثان غرينبلات على البيان عبر منصة "إكس".

وجاءت لهجة ممداني مغايرة لبيانات مسؤولين آخرين، بينهم حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، التي وصفت السابع من أكتوبر بأنه اليوم الأكثر دموية لليهود منذ المحرقة. ومن المقرر أن يشارك ممداني مساء الأربعاء في وقفة لإحياء الذكرى، ثم يلتقي فلسطينيين من سكان نيويورك.

وقدمت الإدارات الأمريكية، في عهد الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب، مساعدات عسكرية واسعة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023. وجاء جزء كبير من هذه المساعدات دون أي شروط.

وتشكل الأسلحة والمنظومات العسكرية الأمريكية جزءا رئيسيا من ترسانة الجيش الإسرائيلي. وتشمل الطائرات والذخائر الثقيلة والدبابات وغيرها من المركبات المدرعة، فضلا عن منظومات الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"الشعاع الحديدي".

ووثّقت منظمات حقوق الإنسان مرارا استخدام أسلحة أمريكية الصنع في هجمات أودت بحياة مدنيين في غزة وأماكن أخرى في المنطقة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، خصصت الولايات المتحدة لإسرائيل اعتمادات مالية لا تقل عن 25.5 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية.